Oficina de bordado de Leandro Selister celebra 15 anos do prédio da Fundação Iberê

O prédio da Fundação Iberê Camargo (avenida Padre Cacique, 2.000) completa 15 anos em maio e a data será celebrada com uma oficina de bordado ministrada pelo artista Leandro Selister. Desenhando com Linha vai dialogar com a arquitetura de Álvaro Siza e a exposição Trama: Arte Têxtil no Rio Grande do Sul. O curso, destinado ao público de 8 a 12 anos, acontece no sábado, 4 de fevereiro, das 15h às 17h. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por este link

As crianças irão se aventurar na arte do bordado, buscando reproduzir com as linhas a imagem do prédio. O artista visual, designer e fotógrafo Leandro Selister vai propor ao público um desenho com a linha, sem a preocupação com a técnica. O artista gosta de se sentir livre e soltar a imaginação, trazendo as crianças para o mundo da criação.