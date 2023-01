Pamela Ramos abre o ano do projeto Solo Piano

O projeto Solo Piano inicia a edição deste ano com apresentação do recital de Pamela Ramos nesta segunda-feira (30). O espetáculo acontece gratuitamente às 12h30min no Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333).

Em sua participação, a instrumentista interpreta um programa predominantemente formado por música do século XX, com obras de Federico Mompou (1893-1987) e György Ligeti (1923-2006). Inclui ainda, para finalizar, as 32 variações em dó menor, de Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Doutoranda em Música pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pamela Ramos é natural de Maringá (PR) onde concluiu sua graduação em piano, antes de se mudar para Porto Alegre e fazer seu mestrado.