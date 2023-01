Pré-selecionado para o Oscar, Garoto dos Céus chega aos cinemas da capital

Premiado em Cannes e escrito e dirigido pelo aclamado cineasta sueco Tarik Saleh, Garoto dos Céus (Cairo Conspiracy) chega às telonas de Porto Alegre nesta quinta-feira (26). O longa combina suspense e política num jogo de disputa pelo poder no Egito.

O personagem principal do longa é Adam, interpretado por Tawfeek Barhom, filho de um pescador que recebe uma bolsa de estudos na mais prestigiosa universidade do Cairo, Al-Azhar, o epicentro do poder do islamismo sunita. O Grande Imã da universidade, considerado a maior autoridade religiosa no Egito, acabou de morrer, e está ocorrendo o processo para a escolha de um novo homem para o cargo.

Saleh conta que a ideia para o filme surgiu quando estava relendo o romance O Nome da Rosa, de Umberto Eco, que se passa num mosteiro medieval, e resolveu adaptar a história para o contexto muçulmano. Esse é o 6º longa de Saleh, que tem no currículo Contrato Perigoso, além de episódios das séries americanas Westworld e Ray Donovan.