Léo Oliveira apresenta Stand Up no Teatro de Arena nesta sexta (27)

O gaúcho Léo Oliveira apresenta seu novo show de Stand Up Só lamente um gordão no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835), nesta sexta-feira (27). Integrando a programação do Porto Verão Alegre, o espetáculo acontece às 20h e tem ingressos custando R$ 20,00 no site do evento.

Com mais de uma década de carreira no humor, Léo Oliveira sobe ao palco do Porto Verão Alegre pela primeira vez para apresentar seu novo show de comédia. Só lamente um gordão é um compilado de histórias divertidas de todos estes anos.

Um dos pioneiros do Stand Up Comedy no Estado, Léo integrou o elenco do Festival Rindo Afu e se apresentou com grandes nomes do humor nacional nos principais clubes de comédia do país. Atualmente, ele também atua como roteirista do Multishow.