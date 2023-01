Tum Toin Foin e 'Fantasmagórico' retornam ao Espaço 373 nesta quinta e sexta-feira

Sympla . O Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) recebe nesta quinta-feira (26), às 21h, a Banda de Câmara Tum Toin Foin. Liderado por Arthur de Faria, o grupo faz show que brinca com os limites da música instrumental unindo o erudito, o popular e o jazz. Já na sexta-feira (27) a casa recebe Fantasmagórico – Um show do além, às 19h. Os ingressos para ambos os espetáculos, a partir de R$ 35,00, estão disponíveis no

Tum Toin Foin, além do compositor, arranjador, instrumentista e pesquisador Arthur de Faria, reúne dez artistas oriundos do rock, do samba, do jazz, do regionalismo gaúcho e da música erudita. São eles: Miriã Farias (violino), Gabriel Romano (acordeom), Ange Bazzani e Adolfo Almeida Jr. (fagotes), Júlio Rizzo (trombone), Erick Endres (guitarra), Bruno Vargas (baixo), Güenther Andreas (bateria) e Giovani Berti (percussão). A mistura musical já rendeu o lançamento de um álbum, em 2022.

No show do além de Fantasmagórico, o personagem Fantaslino (Antonio Carlos Falcão), um fantasma cantor, organiza um show dentro de um pequeno porão assombrado para homenagear o Bicho Papão. A banda conta ainda com Trapento, um zumbi violonista e cantor (Rafa Rodrigues); Cavernoso, uma caveira baixista (Brenno Di Napoli); Almário, uma alma penada clarinetista (Adolfo Almeida Jr.); e Baqueta, uma assombração percussionista (Fernando Sessé). As composições deste trabalho foram inspiradas na obra O nome da fera, de Celso Gutfreind.