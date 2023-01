Brendon Urie anuncia fim da Panic! At The Disco após 19 anos

Brendon Urie, vocalista da banda Panic! At The Disco e único integrante fixo, anunciou nesta terça-feira (24) que o grupo britânico está encerrando as atividades. Ele diz que, com a chegada do primeiro filho, vai "encerrar este capítulo" e focar na família.

"Sentei-me aqui tentando encontrar a maneira perfeita de dizer isso e realmente não consigo colocar em palavras o quanto isso significou para nós. Se você está aqui desde o início ou nos encontrou depois, foi um prazer não apenas dividir o palco com tantas pessoas talentosas, mas também compartilhar nosso tempo com vocês", escreveu o vocalista.

A Panic! At The Disco ainda vai realizar a última turnê, entre 20 de fevereiro e 10 de março.

O grupo foi formado em 2004, quando Urie e os co-fundadores Ryan Ross, Spencer Smith e Brent Wilson estavam no ensino médio. Ao todo, a Panic! At The Disco lançou sete álbuns.

Ao longo do tempo, devido a desentendimentos e problemas pessoais, Urie se tornou o único integrante da banda. O resto do grupo tocava apenas em tours.