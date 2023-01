Para sonhar acordado e dormir sereno, projeto une som, imagem e literatura

O dormir — permeado e, muitas vezes dominado, por resistências ou impasses — é onde nos encontramos com os nossos sonhos. É quando repousa sossegado e profundo nossos pensamentos, que nos gritam aos ouvidos durante o dia. Para afugentar os entraves, agora o sono, parte fundamental da nossa noite, encontra amparo no colo das histórias e canções do projeto Sereno Canto, com curadoria de Thiago Ramil e da antropóloga e produtora Geórgia Macedo. A proposta é trazer canções e contação de histórias que nos preparem para o sono tranquilo, com sete artistas convidados.

Como se fosse tirado do mundo dos sonhos, o projeto mistura o som, com episódios de Podcasts e apresentação musical; a imagem, com o lançamento de um álbum visual; e a literatura, com um livro digital. A mistura onírica será lançada ao longo de oito meses, com um episódio de podcast por mês, sendo finalizado com o álbum visual em agosto e o show e o livro digital em setembro.

Há uma década, Thiago Ramil e Raul Jung se lançaram na pesquisa e prática do acalanto (contação de história e canções para dormir) em instituições públicas da cidade de Porto Alegre e, mais recentemente, intensificou a atuação com um grupo de apoiadores da sociedade civil que acredita no trabalho que vem sendo desenvolvido.

A nova fase do projeto inicia agora com o lançamento de uma série de sete podcasts com contadores de histórias convidados, todos mestres de saberes e artistas. O público vai poder se acalentar nas expressões culturais de diferentes regiões do Estado do Rio Grande do Sul, trazidas por essas histórias, acompanhados de canções para cada episódio. Depois, este material será lançado em formato de álbum visual em animação com as sete canções; um livro digital com as histórias, imagens e trilhas, além de um show especial, gratuito, com os acalantos do Sereno Canto e a participação de convidados.

O primeiro episódio será lançado nesta sexta-feira (27). Escrita por Thiago Ramil e Raul Jung Psicólogo da Escola de Aplicação da Ufrgs, a história se chama As lágrimas coloridas de uma árvore falante e nos apresenta a menina Marcela, que acreditava não precisar dormir. Depois de uma noite em claro, ela adormece no caminho da escola e, no sonho, se depara com uma grande árvore. Ao cair do sereno, a árvore deixa pingar "lágrimas coloridas” de suas folhas: histórias e experiências que acompanham a menina por toda a vida.

“Dormir é um ponto sensível na nossa constituição psíquica e são múltiplas as dificuldades relacionadas ao sono. Ele representa um desafio para muitas pessoas em diversas idades. É um momento de solidão, às vezes de angústia, e percebemos que o Acalanto é um processo que contribui para enfrentar e suavizar esse momento, e não fugir dele”, sugere Thiago Ramil, que, ao lado do também psicólogo Raul Jung, vem experimentando e desenvolvendo o projeto com crianças e adolescente de casas de acolhimento e escolas da rede pública municipal de Porto Alegre desde 2012.

A extensão deste projeto se materializa no podcast Sereno Canto, que nos faz ouvir com ouvidos atentos sobre a cultura popular e o momento do dormir, nos levando serenamente ao fechar dos olhos e à abertura da porta do universo dos sonhos. Além disso, a produção valoriza a diversidade social, étnica e racial, com a transmissão oral de histórias e vivências trazidas pelos convidados.

Todas as histórias do podcast vão dissolver limites entre contos e músicas e receberão trilhas originais compostas ou adaptadas por Thiago Ramil, seja cantada, instrumental ou com outros elementos sonoros. Os episódios serão lançados mês a mês, terminando em julho, e, ao final do projeto, estarão disponíveis como livro digital no site do Sereno Canto.

Os próximos episódios terão participação de Iracema Gah Téh Nascimento, mestra indígena e kujá (pajé) do povo Kaingang; Maurício Alves, educador social há 20 anos na rede socioassistencial de Porto Alegre; Clarissa Ferreira, violinista, compositora, pós-graduada em Arteterapia e doutora em Etnomusicologia; Maria Ortega, mestra indígena Mbyá-Guarani, professora infantil da escola localizada na Terra Indígena Koenju; Pedro Bertoldi, professor e atuante de projetos socioeducacionais de Porto Alegre; Iara Deodoro, pós-graduada em Educação Popular, Gestão de Movimentos Sociais e Graduada em Assistência Social.

Após os episódios de podcast, o percurso do projeto seguirá um extenso itinerário, começando na primeira parada em 11 de agosto, com o lançamento do álbum visual “Sereno Canto”. Depois, no dia 1 de setembro, terá o lançamento do Livro digital juntamente com o Álbum digital. Chegando à última parada, o show de lançamento do álbum, no dia 15 de setembro.

“O acalanto não é apenas uma canção de ninar ou uma história para dormir. É um conjunto de intenções amparadas pela melodia doce, pelas narrativas profundas e pela troca. Um caminho para um dormir tranquilo e seguro”, sugere Ramil. O projeto é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul.