Grupo NEELIC retorna aos palcos no Porto Verão Alegre 2023

Integrando a programação do Porto Verão Alegre, o consagrado grupo gaúcho NEELIC vem a Porto Alegre para apresentação de dois de seus espetáculos: As Alegres Latinas de POA, nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, e Hallucination - Vida e Obra de Virginia Woolf, em 3, 4 e 5 de fevereiro. As apresentações ocorrem sempre às 20h na Casa de Espetáculos (Rua Visconde do Rio Branco, 691) e têm ingressos a partir de R$ 20,00 no site do Porto Verão Alegre.

Completando duas décadas de trajetória artística em 2023, o grupo, desde a origem, desenvolve suas pesquisas e criações no campo que vincula teatro e performance. Seu primeiro local de trabalho foi um dos pavilhões em ruínas do edifício do Hospital Psiquiátrico São Pedro, que trouxe à companhia um senso importante de atuação sócio-político-cultural.

As Alegres Latinas de POA traz aos palcos duas mulheres à beira de um ataque de nervos por causa dos personagens excêntricos à sua volta. Já Hallucination faz uma homenagem à autora inglesa propondo ao espectador um mergulho no universo feminino a partir do encontro com a obra da escritora.