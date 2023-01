De volta aos palcos, Grupo CineFloyd faz show no Ocidente nesta quinta

CineFloyd retorna aos palcos para celebrar os cinquenta anos do clássico álbum The Dark Side Of The Moon. O espetáculo acontece no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) nesta quinta-feira (26), às 21h30min, integrando a programação do Ocidente Acústico. Os ingressos estão à venda no Sympla , a partir de R$ 25,00.

Depois do hiato pandêmico, o grupo sobe aos palcos para apresentar a sincronia mítica entre a obra musical da gigante Pink Floyd — executada ao vivo — com filmes clássicos da cultura popular. Na apresentação, são mescladas as obras The Dark Side of the Moon e Wizard of Oz; Echoes (Meddle) e 2001: A Space Odyssey; e Shine On You Crazy Diamond e Metropolis.

A mistura psicodélica começou em 2014 com apresentações em casas noturnas de Porto Alegre até receber, no mesmo ano, convites para promover a experiência completa em teatros e salas de cinema. Lotando a Sala P. F. Gastal da Usina do Gasômetro em duas sessões, o projeto começava a se consolidar como um evento cultural de sucesso na cidade.