Teatro de Arena apresenta peça ‘Diz que eu ainda existo’ nos dias 19 e 20 de janeiro

O espetáculo Diz que eu ainda existo, dirigido por Zé Adão Barbosa e Rafael Dorneles, acontece nesta quinta (19) e sexta-feira (20), às 20h, no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835). A peça integra a programação do Porto Verão Alegre 2023 e tem ingressos disponíveis no site do evento a partir de R$ 20,00.

A peça é uma adaptação da obra Lembranças de Bertha, escrita por Tennessee Williams. A obra traz um drama trágico através do ponto de vista de quatro mulheres, que denuncia seus abusos moral, físico, sexual e psicológico, interferindo na sua integridade por serem mulheres. É uma análise psicológica em relação às suas rotinas e conflitos pessoais sob diferentes gerações. Através de suas subtramas, o projeto busca oferecer uma difusão sobre a saúde mental e prostituição entre essas mulheres, fazendo uma comparação do espetáculo, ambientado no subúrbio de Porto Alegre na década de 40, com a sociedade contemporânea. Além de ampliar o conhecimento sobre o escritor e dramaturgo americano.