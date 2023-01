Cinemateca Capitólio é palco do videoclipe de Odeon, de Felipe Karam

Aproveitando a data de seu aniversário, Felipe Karam lança na terça-feira (17), às 10h, no canal do músico no YouTube, o videoclipe Odeon, que apresenta arranjo inédito composto por ele para violino de cinco cordas solo, reinterpretando composição do pianista e compositor Ernesto Nazareth.

De acordo com Karam, o videoclipe homenageia um dos precursores, junto com Chiquinha Gonzaga, João Calado e Heitor Villa-Lobos, da criação do primeiro gênero musical urbano genuinamente brasileiro, o choro. A releitura foi filmada com a Cinemateca Capitólio ao fundo e com um telão de cinema, com exibições do cinema Odeon e do Rio de Janeiro na década de 1940.

No arranjo, Karam descreve que "explora uma linguagem moderna do instrumento, visando a uma sonoridade mais rítmica e harmônica e utilizando de técnicas sutis ao uso do arco, para criar a sensação de ritmo constante, característico do maxixe e do choro". Faz uso da variação, também comum do gênero, mudando a tonalidade do tema principal, de menor para maior, quando repetido. O trabalho promete homenagear, resgatar, cativar e até impressionar o espectador pela sua sutileza de detalhes e autenticidade na execução.