Premiado com o Globo de Ouro, Os Fabelmans, de Steven Spielberg, chega aos cinemas

Um retrato profundamente pessoal da infância americana do século 1920, Os Fabelmans, de Steven Spielberg, está entre as estreias deste fim de semana nos cinemas. O longa, premiado nesta semana com o Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama e Melhor Diretor, narra a história de um jovem que descobre um segredo familiar devastador, e revela o poder dos filmes para nos ajudar a ver a verdade sobre os outros e sobre nós mesmos.

Escrito, dirigido e produzido pelo renomado cineasta, o filme conta com grandes estrelas no elenco, como Michelle Williams, que foi quatro vezes indicada ao Oscar. Nomes como Seth Rogen, Jeannie Berlin, Gabriel LaBelle e Julia Butters também estão no elenco.