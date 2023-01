Viagem lúdica ao universo sborniano na nova temporada de 'A Sbórnia Kontr'Atracka'

Nesta sexta-feira (13), as portas do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n) se abrem para a temporada de 2023, que segue até julho, quando o complexo cultural fechará para uma grande reforma, que deve durar dois anos. A exemplo do que ocorre tradicionalmente há mais de três décadas, quem sobe ao palco na abertura da temporada de verão é o ator e compositor Hique Gomez, acompanhado da artista musical Simone Rasslan, para visitar o universo sborniano no espetáculo A Sbórnia Kontr'Atracka. A atração permanecerá em cartaz até 29 de janeiro, com sessões nas sextas e sábados, às 21h, e aos domingos, às 18h. Os ingressos custam entre R$ 50,00 (galerias) e R$ 140,00 (plateia) e podem ser adquiridos no site e na bilheteria do teatro.

A primeira vez que o compositor abraçou a missão de despontar a programação cultural de um dos teatros mais prestigiados da Capital foi há exatos 36 anos. Na época, ele e o compositor e humorista Nico Nicolaiewsky estavam em cartaz com Tangos e Tragédias. "Naquele tempo, o Theatro fechava as portas antes das festas de final de ano e só voltava em março", recorda. "Tínhamos ido bem com a temporada convencional, e fomos convidados por Dona Eva Sopher para experimentar uma temporada em janeiro. Ela resolveu investir em nós quando ninguém fazia espetáculo no verão em Porto Alegre, pois presumiam que todos estavam na praia."

Deu certo. Após diversas aberturas de temporada com o espetáculo, conquistando distintas gerações ao longo dos anos, a dupla completou duas décadas de estrada gravando um DVD, justamente em frente ao Theatro São Pedro (mais precisamente, na Praça da Matriz), em um show histórico que contou com público de 20 mil pessoas.

Interpretado pela primeira vez em 1984, Tangos e Tragédias nasceu no meio da ditadura militar, e seu roteiro passou pela censura. O espetáculo só deixou de acontecer em 2014, quando Nicolaiewsky faleceu em decorrência da leucemia. Mas Gomez continuou abrindo a temporada do Theatro com alguns tributos ao parceiro, seguidos de sessões do espetáculo Tãn-Tãngo (com Valentin Cruz e Marlise Machado) e de temporadas de Kraunus e Convidados, até que, em 2016, passou a trabalhar com Simone na montagem de A Sbórnia Kontr'Atracka.

Desta vez Kraunus (Gomez) e Nabiha (Simone) apresentam as canções e causos deste país imaginário, cujo sistema político vigente é o anarquismo hiperbólico. Em cena, também surgem convidados especiais: o professor Ubaldo Kanflutz (Cláudio Levitan), reitor das Universidades de Ciências Fictícias da Sbórnia; MenThales (Tales Melati), o tocador de gaita-foles e hipnotizador das montanhas da Kashkadúnia; a Pierrot Lunaire (Gabriella Castro), grande sapateadora do Ballet Hiperbólico da Sbórnia; e uma nova atração, o Jungst Korhal Sborniani. Trata-se do Coro Jovem da Sbórnia, formado por 40 crianças e adolescentes, alunos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).

"Para eles, é uma experiência com espetáculo profissional: colocam figurinos sbornianos, usam maquiagem, adotam toda uma postura para fazer a performance. E as famílias, vizinhos, amigos podem assistir aquilo, gerando uma reação em cadeia, que viabiliza o entendimento da importância de um projeto de cultura", avalia Hique Gomez. "E as famílias que vão assistir seus filhos levam para a casa um padrão de criatividade, um incentivo a pensarem de forma criativa na vida."

Por conta do isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, nos últimos anos o espetáculo havia migrado para o ambiente virtual, dando origem à websérie Sbórnia em Revista. Concebida e dirigida por Gomez, a partir de um material criado por ele e Nicolaiewsky durante os 30 anos de Tangos e Tragédias e desenvolvido pelos integrantes atuais, a série foi a grande vencedora do Rio WebFest 2021. "Na nova montagem, foram inseridas três cenas desta websérie", destaca o artista. Ao todo, ele e Simone irão executar 20 músicas, incluindo alguns sucessos de Tangos e Tragédias - como Aquarela da Sbórnia, Ana Cristina e Trem das Onze -, e também algumas músicas do espetáculo Rádio Esmeralda, concebido e dirigido por ele, com atuação de Simone e Adriana Marques, que acabou falecendo em 2009.

Além de tocar e cantar, os artistas realizam verdadeiras performances, cheias de expressão corporal e linguagem da comédia, além de utilizarem projeções e animações, a cargo de Rique Barbo. O desenho de luz é assinado por Heloiza Averbuck (que já havia trabalhado para Tangos e Tragédias), e a engenharia de som é de Edu Coelho. Afirmando que todo o conteúdo do espetáculo é estudado "música por música" por cada um dos técnicos, Gomez destaca que, para além das artes performáticas, o espetáculo apresenta ao público "um acabamento tecnológico muito bacana".