Cine Soar aproxima cinema e música nas terças-feiras de janeiro no Instituto Ling

www.portoveraoalegre.com.br também gaúchos. Ingressos (R$ 40,00, com descontos e opções de meia entrada) no site Programação em parceria com a Curadoria de Cinema Independente Lora.Movie e que integra o Porto Verão Alegre 2023, o Cine Soar ocupa o Centro de Eventos do Instituto Ling (rua João Caetano, 440) a partir desta terça-feira (10), às 20h. A atração se inspira nos diferentes soares de música presentes em nossa cidade para compor um formato de exibição experiencial sonora de cinema. A ideia é retumbar, por intervenções musicais, bandas e músicos gaúchos ao vivo durante exibições cinematográficas de filmes

A primeira atração é o filme Beira Mar, de Filipe Matzembacher e Márcio Reolon, que contará com a música folclórica do Bando Celta. Uma vez por semana, sempre às terças-feiras, serão exibidos o filme Os Bravos nunca se calam, com a atração flamenca do Tablado Andaluz; o filme Bio, acompanhado pelo Tenor Francisco Amaral e o Pianista Patrick da Ospa; e o filme Raia 4, com a apresentação performática e experimental de Rita Zart.

Filme Beira Mar + Bando Celta

Data: 10 de janeiro

Horário: 20 horas

Local: Centro de Eventos do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440)

Gênero: Drama

Sinopse:

No filme “Beira Mar”, durante o inverno, dois jovens viajam ao litoral gaúcho. Martin precisa visitar parentes distantes. Tomaz aceita acompanhá-lo nessa jornada, aproveitando a oportunidade para se reaproximar do amigo. Os dois passam os dias imersos em um universo próprio, expostos à estranha distância que surgiu entre eles. Os garotos se abrigam em uma casa de vidro, à beira de um mar frio e revolto.

As intervenções sonoras ficarão por conta do Bando Celta, um grupo musical neo-folk, que se expressa nos timbres e instrumentos da cultura medieval, celta e vikin.

Ficha Técnica:

Diretores: Filipe Matzembacher e Márcio Reolon

Lançamento: 6 de fevereiro de 2015

Duração: 143 minutos

Classificação: 14 anos

Filme Os Bravos Nunca se Calam +Tablado Andaluz

Data: 17 de janeiro

Horário: 20 horas

Local: Centro de Eventos do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440)

Gênero: Comédia | Drama

Sinopse:

No filme “Os Bravos nunca se calam”, dias antes de lançar seu novo livro sobre um grande esquema de corrupção, o autor é encontrado morto. Durante a despedida, os filhos se reencontram e o que parecia ser uma morte acidental se transforma em um possível caso de assassinato.

Intervenções do Tablado Andaluz, um grupo musical de flamenco, que se expressa nos timbres e instrumentos da cultura espanhola e ibérica.

Ficha Técnica:

Direção: Márcio Schoenardie

Lançamento: 17 de novembro de 2022

Duração: 118 minutos

Classificação: 12 anos

Filme Bio + Integrantes da OSPA

Data: 24 de janeiro

Horário: 20 horas

Local: Centro de Eventos do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440)

Gênero: Drama

Sinopse:

No filme “Bio”, um homem, nascido em 1959 e morto em 2070, tem uma patologia especial que não o permite mentir. Depois de sua morte, amigos e membros de sua família se reúnem para relembrar acontecimentos especiais pelos quais passaram juntos e que montam um interessante retrato da biografia do rapaz.

As intervenções sonoras ficarão por conta do Tenor Francisco Amaral e do Pianista Patrick da OSPA, um grupo composé de música tradicional erudita, que se expressa nos timbres e instrumentos da canção lírica.

Ficha Técnica:

Direção: Carlos Gerbase

Lançamento: 4 de abril de 2019

Duração: 125 minutos

Classificação: 14 anos

Filme Raia 4 + Rita Zartz e Bruno Vargas

Data: 31 de janeiro

Horário: 20 horas

Local: Centro de Eventos do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440)

Gênero: Drama

Sinopse:

Amanda é uma nadadora pré-adolescente. Quieta e reservada, encontra, embaixo d’água – lugar onde os segredos não podem ser ouvidos – um refúgio. O conflito com os pais, as pressões do esporte e da fase da vida, tudo parece se acumular no entorno de Amanda, que acaba se aproximando de Priscila, uma colega de equipe.

As intervenções sonoras ficarão por conta de Rita Zart, cantora e compositora da trilha original do filme e Bruno Vargas no contrabaixo, que se expressam nos timbres e instrumentos de expressões oníricas e desenvolvidas especialmente para esta programação.

Ficha Técnica:

Direção: Emiliano Cunha

Lançamento: março de 2019

Duração: 92 minutos

Classificação: 14 anos