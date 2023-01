Wander Wildner canta o amor, a música e a literatura em show no Theatro Fuga

A música e a literatura fazem parte da vida de Wander Wildner desde criança. É a união desses dois universos que levou o artista a escrever em 2022 seu segundo livro, Canções Iluminadas de Amor, onde conta como surgiram 27 músicas do seu repertório, desde a época dos Replicantes. Para promover a obra, Wander estará nesta quarta-feira (11), às 21h, no Theatro Fuga (Rua dos Andradas, 673). No show, um repertório repleto de novas composições, antigos sucessos e versões para clássicos como Redemption Song, de Bob Marley, Beside you, de Iggy Pop, e True love will find you in the end, de Daniel Johnston. Ingressos, a partir de R$ 20,00, no Sympla.

A partir da adolescência o artista rabiscava suas primeiras poesias e escrevia roteiros de pequenos filmes, mas foi na fase adulta, quando começou a cantar nos Replicantes, que um novo universo se abriu. A partir dali, Wander passou a escrever suas próprias canções e, em 2020, entrou de cabeça no mundo literário lançando seu primeiro livro, Aventuras de um Punkbrega, onde descreve a saga de um personagem que passa por várias situações, muitas vezes cômicas e noutras um pouco trágicas, com capa e ilustrações de Allan Sieber.

Wander afirma que compor é algo muito fascinante, é como um jogo, um quebra-cabeça que vai se formando a cada ação, a cada movimento executado, e que as palavras e as notas musicais são peças dessa divertida brincadeira. “Depois que a canção está pronta, sinto um prazer enorme, mas o passo seguinte é ainda mais significativo! Quando disponibilizo minha música pro Universo e ela passa a ser de todos é que me sinto completo”.