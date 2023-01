Núcleo Cultural da UFCSPA oferta cinco cursos de formação musical em janeiro

O ano de 2023 inicia na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) com uma grande variedade de ofertas de atividades de formação musical. Serão realizados cinco cursos presenciais, gratuitos e abertos à população: Por que ouvir os clássicos (2ª Ed.); A música e as américas (2ª Ed.); O Tratado de Harmonia (1722) de Rameau: contexto, princípios e perspectivas; Uma abordagem cultural da taxonomia musical: gêneros, estilos e genealogias; e Uma introdução à leitura da partitura musical (3ª Ed.). As inscrições devem ser feitas pelo SIUR - Sistema Único de Registros da UFCSPA . O curso dá direito a certificados.

Os quatro primeiros cursos citados serão realizados, presencialmente, no campus da UFCSPA (avenida Sarmento Leite, 245), no Anfiteatro Heitor Masson Cirne Lima, no Prédio 2 da universidade; a exceção é o de leitura de partituras, que ocorrerá presencialmente no Bairro Rubem Berta, na sede da Alvo Associação Cultural (Vida Centro Humanístico, avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132).

Conheça os cursos e a programação:

1. Por que ouvir os clássicos (2ª Ed.) - O curso objetiva incentivar o hábito da escuta musical ativa e criativa, questionar e aprofundar o conceito de “clássico musical”, a partir de paralelismos com a literatura e outras artes.

Quando: 10 de janeiro, terça-feira, 15h às 17h

Onde: UFCSPA – Sarmento Leite 245 – Anfiteatro Heitor Masson Cirne Lima – Prédio 3, 2º

andar

Palestrante: Marcelo Rabello dos Santos

Vagas: 80

2. A música e as américas (2ª Ed.) - O curso objetiva oferecer uma visão geral das músicas das américas, considerada como território de intersecção cultural entre os fazeres musicais de matriz ameríndia, europeia e africana. A partir de uma abordagem que reconhece e valoriza as contribuições de diferentes culturas, “A Música e as Américas” justifica-se por questionar o etnocentrismo e preconceitos arraigados do campo musical.

Quando: 17 de janeiro, terça-feira, 15h às 17h

Onde: UFCSPA – Sarmento Leite 245 – Anfiteatro Heitor Masson Cirne Lima – Prédio 3, 2º

andar

Palestrante: Marcelo Rabello dos Santos

Vagas: 80

3. O Tratado de Harmonia (1722) de Rameau: contexto, princípios e perspectivas – O curso objetiva elucidar aspectos do Tratado de Harmonia de Rameau de forma a permitir uma apreciação das perspectivas que a obra legou para a experiência musical contemporânea.

Quando: 24 de janeiro, terça-feira, 15h às 17h

Onde: UFCSPA – Sarmento Leite 245 – Anfiteatro Heitor Masson Cirne Lima – Prédio 3, 2º

andar.

Palestrante: Danton Oestreich

Vagas: 80

4. Uma abordagem cultural da taxonomia musical: gêneros, estilos e genealogias - O curso objetiva apresentar os conceitos de gênero e estilo em música em sua acepção tradicional, discutir a limitações destes conceitos, a partir da compreensão da ideia de genealogia musical, abordar visões contemporâneas do problema da taxonomia musical.

Quando: 31 de janeiro, terça-feira, 15h às 17h

Onde: UFCSPA – Sarmento Leite 245 – Anfiteatro Heitor Masson Cirne Lima – Prédio 3, 2º

andar

Palestrante: Marcelo Rabello dos Santos

Vagas: 80

5. Uma introdução à leitura da partitura musical (3ª Ed.) - O curso objetiva oferecer, em três encontros, uma introdução à leitura de partitura e tópicos de teoria musical, informando a respeito do sistema de notação musical empregado no contexto da tradição cultural do ocidente.

Formato: três encontros de 90 minutos às sextas-feiras pela manhã.

Quando: 13, 20 e 27 de janeiro, das 9h30 às 11h

Onde: Alvo Associação Cultural – Vida Centro Humanístico: Baltazar de Oliveira Garcia, 2132.

Ministrante: Marcelo Rabello dos Santos

Vagas: 20