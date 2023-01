Milton Nascimento recebe homenagem cheia de convidados no Altas Horas da TV Globo

Chegando aos 80 anos de idade com 60 anos dedicados à uma carreira musical que atravessa gerações, Milton Nascimento receberá uma grande homenagem na TV aberta neste sábado. O Altas Horas da TV Globo, um dos programas em que o músico mais se apresentou, preparou um especial que coloca, ao lado de Milton, alguns artistas que têm nele uma forte referência, como Duda Beat, Liniker, Maria Gadú, Pitty, Samuel Rosa, Sandy e Zé Ibarra. A atração conduzida por Serginho Groisman vai ao ar depois da novela Travessia.

No programa, o homenageado compartilha, com delicadeza, histórias da trajetória, como o início de tudo, aos 15 anos, cantando e tocando contrabaixo nas noites de Minas Gerais, e seu primeiro encontro com Elis Regina. Os convidados do palco também contam como conheceram o artista, e vários deles se emocionam ao falarem da importância que ele tem para suas vidas, carreiras e até relações. Após tanto tempo de carreira, Milton anunciou recentemente sua despedida dos shows, tendo realizado sua última apresentação em novembro, no Estádio Mineirão, em Minas Gerais.