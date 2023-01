Banda Sol lança material inédito após 15 anos

O ambiente urbano decadente sempre fez parte da linguagem da banda Sol ao longo de sua carreira. Nas letras, nas composições, nos cenários dos shows, esse foi um elemento marcante que remete à gênese do grupo, as idas e vindas pela BR-116, na região metropolitana de Porto Alegre e os ensaios na metalúrgica AJM, nos bairros Fátima e Mathias Velho, em Canoas.

Esse também é o cenário do novo material da banda, que reúne duas performances ao vivo (Torno en Torno e Deságua fornalha) lançadas em vídeo no canal de YouTube Maesa Reverbera. Gravadas em novembro, no complexo industrial da Maesa, em Caxias do Sul, as duas canções marcam o retorno do grupo após 15 anos sem aparições públicas. Atualmente, o conjunto conta com Gue Martini (cordas e voz), Marcelo Armani (bateria e efeitos), Roger Canal (cordas, voz, efeitos) e Tetsuo Kakuta (percussão).

Com direção de Mariana Souza e Rafael Zanata, a websérie Maesa Reverbera também é um manifesto audiovisual, musical, cultural e patrimonial que tem como objetivo promover uma ocupação artística do complexo Maesa, chamando atenção da comunidade para esse espaço e suas potencialidades.

O complexo, que estava abandonado, foi doado para a Prefeitura Municipal de Caxias pelo Governo do Estado para ganhar uma finalidade pública, mas o processo se estende desde 2014. Como a ocupação formal pode demorar anos, os autores da série querem fazer uma espécie de vigília artística, mantendo o tema presente no debate público. O programa piloto foi lançado em dezembro e teve como atração, além da Sol, o grupo RAPajador, de Caxias do Sul.

Surgida no final dos anos 1990 na Região Metropolitana de Porto Alegre, a Sol fez sua história em diferentes palcos e cidades do Brasil, Uruguai e Argentina. Na verdade, o conjunto conquistou um público cativo entre os uruguaios, chegando a fazer mais sucesso entre eles do que do lado de cá da fronteira. As frequentes e chamativas performances, misturando experimentalismo com música popular, letras ultrarromânticas com free jazz e rock, improviso com altas doses de barulho e melodia, levaram o grupo a assinar com a gravadora Amplitude Discos, de São Paulo, em 2004. Com esse selo, lançaram dois álbuns: No descompasso do transe retalhos do meu silêncio 1999-2004 (2004) e A força (2006), que completam a discografia oficial ao lado da fita cassete Invalid for just another one more trip (1998).