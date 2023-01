Juliano, Nenung & Albo: três caminhos que se encontram em um novo Norte

Três músicos com ampla ficha de serviços prestados ao rock feito no Rio Grande do Sul, Nenung (Darma Lóvers), Luciano Albo (Cascavelletes) e Juliano Pereira (Nei Van Soria) desenvolveram, durante o pior momento da pandemia, uma busca coletiva de novas formas de criar e produzir. O projeto, nomeado como Juliano, Nenung & Albo, lançou em 2022 o álbum Norte, disponível nas plataformas digitais, e agora inicia o novo ano com o pé direito, disponibilizando o videoclipe da música A Lua Pelos Cabelos no YouTube

Personagens significativos na história da música feita no Estado e no Brasil, que compartilham do gosto de não descansarem no passado ou na nostalgia, os três acabaram desenvolvendo Norte quase por acaso, a partir da parceria para uma única canção e que acabou fugindo ao controle, no bom sentido. Com o novo projeto consolidado, o trio propõe, na união de palavras e sonoridades, a busca de formas de ampliar perspectivas de vida criativa em tempos de estreitamento mental e afetivo e algum descrédito na raça humana.