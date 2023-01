Festival celebra 13 anos da casa noturna Divina Comédia

Nos próximos dois domingos, dias 8 e 15 de janeiro, a casa noturna Divina Comédia (Rua da República, 649) abrirá suas portas a partir das 17h, para receber todos que fazem parte dos 13 anos de história do bar. Incluindo as bandas Hit the Noise (que abre os trabalhos no dia 8) e Wolftrucker (principal nome no dia 15), destaques na cena rocker de Porto Alegre, o festival terá entrada franca, limitada à capacidade do espaço.

Neste domingo, também se apresentam os grupos SuperTrack, Glassyc, Jumpin Birds e Riffmaker; na próxima semana, o line-up terá os acréscimos de Rock N' Roll Train, The Flanelas, Metal Gods e Delorean. É a chance de celebrar o sucesso da casa idealizada por Marcelo Cabral Correa, que segue trazendo shows de todas as vertentes do rock, pop e variedades - e que, segundo conta aproximada do proprietário, já abrigou mais de mil bandas em seu palco em 13 anos de noite na Capital.