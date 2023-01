Ambientado na época do genocídio em Ruanda, Nossa Senhora do Nilo chega aos cinemas

Partindo das experiências pessoais da escritora tutsi Scholastique Mukasonga, o filme Nossa Senhora do Nilo é uma das estreias da primeira semana do ano nos cinemas de Porto Alegre. Dirigido por Atiq Rahimi, o longa traz como cenário principal a escola que dá nome ao filme, um colégio interno católico situado no alto de uma colina para meninas da elite de Ruanda.

Com a proximidade da formatura, essas meninas, sejam elas dos grupos étnicos hutu ou tutsi, compartilham o mesmo dormitório e dividem sonhos e preocupações. Mas em todo o país, assim como dentro da escola, antagonismos profundos ecoam, mudando a vida dessas jovens — e de toda a nação — para sempre. Imagens de um simbolismo profundo fazem alusão à violência genocida que, em 1994, tomaria conta de todo o país. Nossa Senhora do Nilo foi premiado no Festival de Berlim de 2020 com o Urso de Cristal da mostra Generation 14plus.