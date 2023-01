Escola Casa de Teatro está com agenda aberta para audições do Curso de Formação de Atores 2023

A Escola Casa de Teatro está com inscrições abertas para o curso Técnico/Profissionalizante de Formação de Atores. As audições serão nos dias 11 e 12 de janeiro, de forma presencial, e as aulas acontecem de março a dezembro de 2023.

O curso existe desde 2011 e é ministrado por professores e artistas conceituados no meio teatral. Inclui disciplinas práticas e teóricas sobre a criação da cena para teatro, cinema, TV e performance, amparados pelas disciplinas de produção cultural, em um conjunto que prioriza a formação de artistas profissionais capacitados para os diversos campos da arte cênica. Os formados recebem registro profissional DRT, em um curso reconhecido pelo Sindicato de Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões (Sated-RS).