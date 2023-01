Guitarrista André Moraes abre a programação 2023 do Espaço 373 com tributo a Jimi Hendrix

Nesta quinta-feira (5), o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) dá início à programação 2023 com um tributo a Jimi Hendrix, conduzido pelo guitarrista André Moraes. O músico, que traz no currículo parcerias com Igor Cavallera e Andreas Kisser (Sepultura) e Mike Patton (Faith no More), terá o apoio de Thaís Lemos (baixo) e Rick De La Torre (bateria), além de convidados especiais. Ingressos, de R$ 35,00 a R$ 100,00, antecipados no Sympla.