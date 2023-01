Tonho Crocco Trio inicia celebrações dos 25 anos do Ocidente Acústico

Dentro da celebração dos 25 anos do Ocidente Acústico, o Tonho Crocco Trio vai estar abrindo a temporada de shows no Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960) nesta quinta-feira (05), às 21h30min. Ingressos (R$ 40,00, a partir da doação de 1kg de alimento não perecível) pelo Sympla ou na bilheteria da casa. Há também uma lista alternativa, exclusiva para pessoas pretas, indígenas, trans e travestis, pelo valor de R$ 25,00.

Um dos nomes mais importantes da música do Estado, Tonho Crocco soma 30 anos de carreira e ficou nacionalmente conhecido como vocalista e compositor da Ultramen. Paralelamente, desenvolve sua carreira solo e também é vocalista da banda Tributo a Tim Maia, com a qual já realizou shows em todo o Brasil, além de turnês nos Estados Unidos e na Europa. No show do Ocidente Acústico, ele estará cantando e tocando guitarra, acompanhado de Éverton Velasques (baixo) e Gelson Ribeiro (bateria).

Para comemorar os 25 anos do Ocidente Acústico, com mais de mil edições presenciais, o Ocidente promete uma agenda especial nas noites de janeiro e da primeira quinzena de fevereiro. Os próximos artistas devem ser divulgados em breve.