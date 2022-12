Banda Rosa’s gravará DVD ao vivo no Réveillon de Nova Petrópolis

Nova Petrópolis comemorará a chegada de 2023 com um grande show na Praça das Flores e Rua Coberta, a partir das 22h de sábado (30), com entrada franca. A tradicional festa de Réveillon do município contará com o show da Banda Rosa’s, que estará gravando o seu primeiro DVD ao vivo. Outra atração do Réveillon, a tradicional queima de fogos de artifício, também está confirmada.

Formada por músicos que, por muitos anos, rodaram as estradas gaúchas e brasileiras com a Banda Barbarella, a Rosa's se propõe a resgatar as sonoridades oitentistas e noventistas do rock e do pop. A apresentação encerra a extensa turnê de Natal da banda em alto estilo, com um registro da apresentação em vídeo que promete ser recebido com entusiasmo pelos fãs.