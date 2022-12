Show da Virada da TV Globo trará shows ao vivo do Réveillon do Rio

A virada de ano promete ser agitada e cheia de música, até para quem preferir curtir o Réveillon no conforto do sofá. Os shows de Iza, Zeca Pagodinho e Alexandre Pires previstos para o Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, serão as atrações do tradicional Show da Virada da TV Globo, que vai ao ar neste sábado (31). Parte dos shows será exibida ao vivo pela emissora.

O programa terá duas partes. Na primeira, exibida após a novela Travessia, o aquecimento para a virada será ao som de Iza e seus numerosos hits. Na sequência, após a transmissão da queima de fogos, Zeca Pagodinho entra ao vivo da praia, e promete levantar o público com seus grandes sucessos. A apresentação do sambista na virada para 2023 marca o início das comemorações de seus 40 anos de carreira. Em seguida, irá ao ar um compacto do show de Alexandre Pires, que também se apresentará no Réveillon.