Mostra de Dança Verão 2023 divulga espetáculos selecionados

O Centro de Dança da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC) divulga os selecionados para a Mostra de Dança Verão 2023 (veja a lista abaixo), que acontecerá de 12 a 15 de janeiro de 2023, no Teatro Renascença (avenida Erico Verissimo, 307). As apresentações acontecerão às 20h.

Foram selecionados 103 trabalhos entre as 145 coreografias inscritas. Criações de balé, danças urbanas, dança contemporânea, jazz, dança do ventre, dança inclusiva, dança de salão, afro, ciganas e folclóricas compõem a programação de cada noite. Os ingressões estarão à disposição na bilheteria do teatro uma hora antes do espetáculo por R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia entrada para idosos, estudantes, classe artística e funcionários municipais)

Entre os selecionados estão tradicionais grupos e escolas como Ballet Concerto, Espaço N, CDEG, Cia H, Ballet da Ufrgs, EPD José Loureiro da Silva, Studio Greyce Gross, Renascer da Restinga, Al-málgama, Studio Dançarte, Grupo Laços, Companhia de Danças Árabes Nadima Murad, Gira Centro de Dança, Filhas de Rá, Ilha - Pesquisa em TAP, Estúdio Nandah Cardoso, Espaço de Danças Karine Neves, Carmen Rosca, Aline Mesquita Dança do Ventre, Turma Jazz Funk- Syl Rodrigues, Zathus, Sabor Latino.

Veja os selecionados:

- Fomo - Gira Centro de Dança - Daniela Cezar

- Conforto - Gira Centro de Dança - Daniela Cezar

- Por um triz - Studio Pablo Torres - Andressa Pereira

- Leitura e movimento! - Aila Dança do Ventre – Aila

- Ao Som do Tambor - GiraGirar - Jaqueline Musse

- Dança Cigana do Paquistão Tribo Lohar – Marcia Cunha Danças Ciganas - Marcia Chaves

Cunha

- Eu sou - EPD José Loureiro da Silva - Liane Azevedo, João Francisco Rodrigues, Kauan Rita,

Stefani Pereira

- Brisa - Meme Estação Cultural - Isabel Willadino

- Trois dos gatinhos - Ballet Concerto - Victória Milanez

- Travessia - Casa de Espetáculos - Isabel Willadino

- Fakkarouni - Studio Verri - Bruna Verri

- Caos - Na Ponta do Pé - Patrícia Tams Gasperin

- Encontros – Asgadan - Ivan Motta

- Agreste – Morada da Dança - Tirzah Souza

- 220v - Espaço N - Amanda Antunes

- Olga - Compasso Cia de Dança - Luciane da Rosa e Laura Iracet

- Alice - Pequenices: Arte e Educação - Fernanda Bertoncello Boff, Sofia Pegoraro, Sofia

Kopittke, Mariana Galvão, Luísa Cezimbra Porto, Giovana Ullmann

- Perfeito, grande mundo mágico - Aerial Arts Pat Futuro - Patrícia Futuro

- Valsa para 3 - Cia. Soltos no Espaço - Maria Albers

- Corações Emergentes - Companhia H - Ivan Motta

- O espaço entre nós – CDEG - Ivan Motta

- Antes que você diga o que está acontecendo - Artistas independentes - Ivan Motta

- Ainda te sinto aqui - Ballet da UFRGS - Mark Adriano

- Show case - Cia Culva - Leonardo Silva

- Bachata - Priscilla Silvestri Espaço de dança - Malu Coronel e Roberto Leiva

- Inta Ayuni - Priscilla Silvestri Espaço de dança - Priscilla Silvestri e Nathalia Dias

-...E por que não dançar, ainda? - CDEG Cia de Dança Terceira Idade - Edison Garcia

- Saif Again - Companhia de Danças Árabes Nadima Murad - Cíntia Duarte

- Egyptic - Duo Psilo - Amaralina Dinka e Juliana Nólibos

- Colors Dance - Renascer da Restinga - Daniel Santo

- Feridos - Renascer da Restinga - Daniel Santo

- Dançando na Chuva - Renascer da Restinga - Daniel Santo

- Número 09 - Dançarte - Rodrigo Scherer

- Tsifteteli Cigano (Tsiganikkos) - Jéssica Prestes - Jéssica Prestes

- Rumba de Celebración - Grupo de Danças Ciganas Jéssica Prestes - Estúdio Hind Said Jéssica

Prestes

- Palat(a) - Studio Greyce Gross - Roberto Skiante

- Mawood - Aline Mesquita Dança do Ventre - Aline Mesquita

- Para sempre Van Gogh - Palco espaço de dança - Viviane Rocha

- Bailarinas de Degas - Palco espaço de dança - Viviane Rocha

- Imperfect - Dançarte - Rodrigo Scherer

- A Criação - Palco espaço de dança - Natasha Siqueira Sant'Anna

- Quem sou - Âmago - Greicï Gárcia

- Embrazamento - Turma Jazz Funk - Syl Rodrigues - Syl Rodrigues

- Carta aos meus - Studio Dançarte - Rodrigo Scherer

- Ruídos - Cia Donz Escola de dança - Rodrigo Scherer e Rafael Sky

- Elas - Zathus espaço de dança - Martha Royer e Brenda Campos

- Manana Club - Caroline Wüppel e alunos de Timba Cubana do Espaço N - Caroline Wüppel

- Elegance - Al Raqs Escola de Danças Árabes - Silvana Ferrarelli

- Mantra – Bruna Maria Gomes – Bruna Gomes

- Brandenburg - Al-málgama - Taís da Cunha Schneider

- Montanha - Ana Maria da Costa do Coletivo Bambuzeadas – Ana Maria da Costa (no Foyer do

Teatro Renascença)

Gitano - Carmem Rosca - Carmem Rosca

Fogo no Ar - Espaço de Danças Karine Neves - Karine Neves

Nosso mundo - Nós no topo - Sara Francielly e Juliano

O que permanece? - Fernanda Majorczyk e Paulo Renato - Fernanda Majorczyk e Paulo Renato

Said Nar - Companhia de Danças Árabes Nadima Murad - Mylene Murad

Entrelaço - Coletivo Opsis - Gustavo Couto

Baladi Ya Wad - Lucy Linck Danças e Terapias - Marina Peretto

Equilíbrio - Dançarino de Ipanema - Carlos da Silva Fraga (Dançarino de Ipanema)

Construção - Coletivo Opsis - Eduarda Sorgato e Nencyly Santos

Sem fôlego - Renascer da Restinga - Daniel Santo

Clepsidra - Inside Casa Da Art - Tracy Alessandra

Queremos viver e não sobreviver - Grupo de Dança De onde Nós Viemos - Giu Rocha e

Hendryus Caliel

Gente Humilde - Renascer da Restinga - Daniel Santo

Cardume Azul - Suculentas - Camila Vergara

Resistência Negra - Renascer da Restinga - Daniel Santo

Não sou uma só - Grupo de Dança De Onde Nós Viemos - Giu Rocha

Desabafo - Studio Andança - Luana Bragatto

O elo perfeito - Cia Culva - Leonardo Silva

Raks Bedeya - Lucy Linck Danças e Terapias - Marina Peretto

Zouk Duo - Mundo Ideal - Cabriolle Studio de Dança - Wagner Camargo

Abandoner - Cia Culva - Jou da Cunha

Pas de Chalé Ballet Raymonda - Cabriolle Studio de Dança - Letícia Viana

Pérola - Las Viudas – Narciso

Maré Alta - Studio Dançarte - Rodrigo Scherer

Domingo, 15 de janeiro

- Esmeralda - Companhia de Danças Árabes Nadima Murad - Anna Laura Nether e Mylene

Murad

- Araucária Groove - ILHA - Pesquisa em Tap - Leonardo Dias

- Batucada - Grupo Laços - Izabela Gavioli

- Por Enquanto... É Tudo Ainda! - Coletivo Semente - Júlia Fávero, Luana Garcia, Rô Fávero,

leitura poética por Diandra Tavares.

- Desmaria - Nêssa Maciel - Nêssa Maciel, Viviane Araújo, Josi Fogo, Simone Balestro

- Red Tale - Al Raqs Escola de Danças Árabes - Silvana Ferrarelli

- Comme La Pluie - Al Raqs Escola de Danças Árabes - Renata Alencastro

- Betwannes Beek – Gawasy - Mary Roessler

- El Ghazeya – Gawasy - Mary Roessler

- Salma - Estúdio Nandah Cardoso- Cia Nandah - Nandah Cardoso

- Bate Coração - Estúdio Nandah Cardoso- Cia Nandah - Nandah Cardoso e Adriano Martins

- Mulamba - Carô Conceição - Carô Conceição

- Reina Rumba - Andrelise Martins (Sabor Latino Cia de Dança) - Andrelise Martins e Coti

Belmonte

- O Te Vas Tu O Me Voy Yo - Andrelise Martins e Gerson Vargas (Sabor Latino Cia de Dança) -

Gerson Vargas

- Volitar - Escola Filhas de Rá - Emmeline Azah

- Contento - Filhas de Rá - Emmeline Azah

- Deslimitada - Filhas de Rá - Bahira azah

- Dançar é viver - Escola Filhas de Rá - Mariana Sanvicente

- Jacaroas Imunizadas - Al-málgama - Bruna Gomes

- Derbak Tribal - Al-málgama - Bruna Maria Gomes

- Cigana latina - Filhas de Rá - Malak azah

- O Despertar – Solo - Rodrigo Scherer

- Sssshft - Al-málgama - Bruna Gomes

- Ainda - Turma Jazz Funk - Syl Rodrigues - Syl Rodrigues

- Última vez - Turma Jazz Funk