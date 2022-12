Acordeonista Alejandro Brittes lança álbum Leste, nono disco de sua carreira

Nono álbum do acordeonista Alejandro Brittes, Leste será lançado nesta quinta-feira (22), às 20h, em concerto na Igreja Matriz do município de Nova Prata. O disco já está disponível nas plataformas digitais e o disco físico deve estar disponível nas próximas semanas. Premiado com o Açorianos de Música 2022, Leste é um crossover entre o ritmo chamamé e a música antiga barroca - projeto inédito, o primeiro gravado neste estilo, em que o chamamé dialoga com sua origem erudita.

Acordeonista, compositor, pesquisador e intérprete, Alejandro traz em forma de álbum o resultado de uma pesquisa antropológica e musical sobre o chamamé, lançada em livro em 2021, em parceria com a historiadora e produtora cultural Magali de Rossi. A história do chamamé é ponto chave para a obra, retratando os primórdios do ritmo e do paradigma cultural estabelecido a partir do encontro entre os guaranis e a música antiga barroca, introduzida nos povos missioneiros pelos padres jesuítas no período colonial sul americano e que foram as bases iniciais que gestaram o estilo.

Gravado ao vivo na Igreja La Salle em Canoas (RS), o álbum é composto por oito faixas e busca representar a estética sonora de uma igreja missioneira. A atmosfera nos propõe conectar a uma caverna onde o homem primitivo começou a fazer música. O arranjo é composto por uma orquestra de câmara barroca, com instrumentos de época como cravo, oboé, viola da gamba, violoncelo, primeiro e segundo violino, além dos instrumentos musicais populares do chamamé, como violão de sete cordas, contrabaixo e acordeão e a incorporação de percussão.

Ao lado de Alejandro, se fizeram presentes no projeto especialistas reconhecidos em seus naipes, como Diego Schuck Biasibetti, no violoncelo e viola da gamba; Javier Baldinder, no oboé; e Giovani dos Santos e Marcio Cecconello, nos violinos, além de Fernando Cordella, ao cravo.

Além das composições autorais de Brittes, o álbum conta com duas sonatas barrocas compostas no século XVII pelo Padre Jesuíta Domenico Zipoli, e a última faixa, Rio acima, criada pelo violonista André Ely. Nas músicas Amanece, Gotas de verano e Vientos del Este, Brittes compartilha a autoria com o acordeonista Odair Teixeira. Já Caiboaté é compartilhada com André Ely, bem como o tema El viento y las hojas, que também tem autoria de Lucas da Rocha.