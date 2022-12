Em nove faixas, álbum solo de Lucian Krolow condensa o Brasil inteiro

Nesta terça-feira, o primeiro álbum solo do flautista Lucian Krolow é lançado nas plataformas digitais — e também em formato físico. Músico conhecido na cena cultural gaúcha, Lucian comemora seus 20 anos de carreira com o disco Balanço Diferente, que traz a música brasileira em temas como o samba, choro, bolero e maxixe. Gravado em abril deste ano, a obra valoriza muito os instrumentos de sopro, pelos quais Krolow nutre fascínio de longa data.

Vindo de uma família de músicos de Pelotas, o flautista sempre esteve em contato com o universo sonoro, principalmente com as bandas de música. Seu pai, que é tubista militar, foi a sua grande influência e a pessoa que colocou o músico em contato com os instrumentos. "Quando eu tinha uns 10 anos, meu pai brincou: 'vamos botar esse guri pra estudar um pouco'. Fui pro conservatório da cidade de Pelotas. Como eu sempre fui louco por instrumentos de sopro, e no conservatório o único instrumento de sopro que tinha era a flauta transversal, foi o que eu comecei a estudar" conta Lucian.

Em 2010, Lucian se torna flautista da força aérea e chega em terras porto-alegrenses, onde se junta com amigos músicos e forma o Sexteto Gaúcho. Em Porto Alegre, Krolow encontra terreno fértil para produzir o que mais gosta: música brasileira. Influenciado por grandes nomes do samba e do choro gaúchos como Avendano Jr. — pelotense como ele —, Túlio Piva e Lupicínio Rodrigues, Krolow sempre transformou o Brasil em sopro. "O Avendano e a cena de música brasileira influenciaram toda uma geração, a minha geração. É uma música que a gente pensa que não é tradicional aqui no Estado, mas é muito tradicional", explica o artista.

Dizem que as almas cantam ao verem o Rio de Janeiro, então foi lá que Lucian foi gravar o álbum. Indo ao encontro do produtor Eduardo Neves e do pianista Fernando Leitzke, que lá estavam, Krolow foi atrás, também, de toda a atmosfera de brasilidade, de samba, de choro que só existe na Cidade Maravilhosa. A efervescência musical carioca que faz transpirar o Brasil foi o ambiente perfeito para gravar o álbum, que busca esse colorido especial. Buscar artistas acostumados com a linguagem da música brasileira também foi o objetivo da ida.

Balanço Diferente é diferente mesmo. Mesclando as várias influências e interesses do músico, ele traz o choro, a música de banda e uma formação meio norte americana do baixo acústico. É essa fusão de elementos que gera a música brasileira com sotaque pelotense. O título do disco também nomeia a terceira faixa do álbum, que foi inspirado nos temas de Maurício Einhorn, ídolo de Krolow. "É uma música que eu compus muito inspirado nele, que é um gaitista fenomenal brasileiro. Ele tem uma música que se chama Batida Diferente, então a minha ficou Balanço Diferente e veio a dar nome ao meu disco".

O álbum, que foi gravado em três dias, tem a participação de Guto Wirtti no baixo acústico; Fernando Leitzke no piano; Marcus Tadeu na bateria e com as participações de Eduardo Neves no saxofone tenor; Aquiles Moraes no trompete e flugelhorn; Everson Moraes no trombone; Whatson Cardozo no clarone e Fabrício dos Reis nas congas. O disco traz nove faixas — cinco delas autorais e quatro de compositores com muita influência sobre a trajetória do músico — e busca mostrar ao País a identidade de Krolow.

A carreira solo sempre foi um desejo do músico, que há 10 anos vem trabalhando em conjunto com seu grupo Sexteto Gaúcho. "Sempre tive vontade de mostrar um pouquinho a minha voz, de mostrar o meu trabalho mesmo." O momento chegou e Lucian Krolow agora reúne toda a bagagem de uma vida dedicada à flauta e transforma um pouco de si em música.

"No meu disco eu penso em música brasileira mesmo, com uma formação diferente, com bateria, baixo acústico, piano, muita presença de sopros nos arranjos, porque é um universo que eu sou apaixonado, como trombone, trompete, saxofone. Tem muito samba, tem choro, mas também tem bolero, maxixe. É o Brasil todo ali."

É o Brasil todo, mas, principalmente, um brasileiro todo ali.