Show gratuito do Raça Negra no Natal da Integração de Campo Bom neste sábado

A aclamada banda Raça Negra desembarca em Campo Bom para show que integra a programação do Natal da Integração da cidade. O espetáculo acontece neste sábado (17) no Largo Irmãos Vetter (Rua Voluntários da Pátria - Campo Bom), às 21h. A apresentação é gratuita e aberta à comunidade.

A programação do Natal da Integração começa nesta quinta (15) e segue até dia 23 de dezembro. Nesta edição, o evento traz a grande atração nacional para animar os campo-bonenses e moradores da região. Depois de dois anos sem atividades, as atrações do evento voltam com tudo para a cidade.

Pioneiros no desenvolvimento da vertente romântica do samba e pagode, Raça Negra chega à cidade para um show animado que promete levantar o público.