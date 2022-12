Rapper Dadi se apresenta na escadaria do Centro cultural da UFRGS nesta sexta

A rapper porto-alegrense Dadi fecha a programação deste ano do projeto Sexta Degrau. A musicista apresenta suas canções na escadaria do Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333) às 19h desta sexta-feira (16). A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla

Estudante de Publicidade e Propaganda da universidade, Dadi é ativa na cena cultural da Capital. Organizadora do Slam Peleia, um dos maiores da cidade, a artista mantém um sólido trabalho autoral. Seu primeiro EP, Museu, lançado em junho de 2021, reúne composições mais voltadas ao R&B, com temática dedicada ao amor e aos relacionamentos, a partir de diferentes visões. Cantora, compositora e poeta negra e lésbica, a rapper busca dar voz a pessoas como ela.

Na apresentação do último Sexta Degrau do ano, Dadi traz ao público as músicas do EP e composições inéditas, acompanhada pelos DJ's Dig Djow e Varela e pelas backing vocals Arieli e Giuliane.