Um novo ano cheio de sonoridades

Depois de alguns anos de saudade, o ano de 2023 deve reforçar a tendência de reencontro de Porto Alegre com os grandes espetáculos musicais. E os apreciadores da música ao vivo podem se preparar para uma agenda movimentada: a Opinião Produtora, por exemplo, confirma que não existem mais datas livres para o primeiro semestre nos espaços culturais administrados por ela. Uma boa notícia, já que a saudade de cantar e mergulhar nas ondas musicais e calor humano que só o ambiente dos shows pode nos proporcionar, essa ninguém gostou de sentir.

Para os fãs de heavy metal, por exemplo, não vão faltar oportunidades de entoar os hinos do gênero. Para o primeiro semestre do ano que vem, estão previstos shows internacionais de Kamelot, em conjunto com a Turilli/Lione Rhapsody, no Araújo Vianna (7 de fevereiro), e do heavy metal cheio de melodia da finlandesa Sonata Arctica (15 de março), no Opinião. Bem sucedidas no mercado internacional do estilo, a gaúcha Krisiun (26/02) e a paulista Angra (26/03) também passarão por Porto Alegre.

Originalmente previsto para o final de 2022, o show do The Calling (09/05, no Opinião) promete mobilizar muitos fãs. A canadense Belvedere (01/02), no Opinião, e o show conjunto de Millencolin e Satanic Surfers, na Urb Stage (09 de março), vão animar os fãs de punk rock. O rock clássico também estará presente com Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, fazendo um tributo a Jon Lord, ícone da lendária Deep Purple (25 de abril), enquanto o rock com tons de jazz e funk será representado pela Snarky Puppy (24/05).

Vozes que fazem do Brasil sua matéria-prima também chegam com suas sonoridades únicas, em uma série de grandes shows. Nomes como Gilberto Gil (03/03), Paulinho da Viola (15/04), a formação clássica dos Titãs (06/05), Marisa Monte (12/05) e Jorge Ben Jor (10/06) já estão confirmados. Além deles, Zezé di Camargo & Luciano (25/03), Emicida (01/04), Roupa Nova (29/04), Blitz (27/05) e Mutantes (10/06) estarão desembarcando em Porto Alegre para deliciar os fãs.