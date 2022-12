Festa na rua com gastronomia e shows gratuitos no aniversário de 10 anos do Brasco

O aniversário de 10 anos do Mercado Brasco será celebrado na rua. Seguindo a proposta de resgatar o espírito interiorano de vizinhança e a valorização dos fornecedores locais, os sócios Gabriel Drumond de Moraes e Arthur Bolacell resolveram fazer uma celebração ao ar livre, reunindo frequentadores dos quatro Brascos da cidade na loja do Bom Fim e quem mais quiser chegar para brindar junto.

No domingo (11), a partir das 15h, a Rua Vasco da Gama - na quadra entre a Felipe Camarão e a Fernandes Vieira - estará fechada para carros e aberta para as pessoas que quiserem festejar a primeira década do estabelecimento. Será montada uma estrutura com lounges, bancos e mesas coletivas, ambientação especial e um palco, onde serão realizados shows gratuitos. Entre as atrações, a banda Samba e Amor, Seu Bernardo Quarteto e DJ Nego Minas. Na rua, também haverá opções de gastronomia e bebidas. O evento é gratuito e aberto ao público.

"10 anos atrás, o Brasco chegou a Porto Alegre com a proposta de trazer o espírito de vizinhança dos bolichos do interior para a capital. Nessa década, a gente abriu estabelecimentos em quatro bairros diferentes da cidade, olhamos nos olhos de cada cliente e fortalecemos mais os nossos laços com a nossa vizinhança. Desenvolvemos trabalho com fornecedores locais, criamos elos com a comunidade e criamos um ambiente acolhedor", relembra Gabriel Drumond de Moraes.

"E agora, nós vamos fazer a maior festa da nossa história. Convidamos a todos para uma tarde de festa na rua, do jeito que a gente gosta. Com música ao vivo, quitutes e bebidas dos nossos parceiros, atrações especiais e braços abertos para receber a comunidade", comenta Arthur Bolacell.