Baco Exu do Blues apresenta reflexões sobre o amor do homem preto em show em Porto Alegre

O Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) recebe neste sábado (10), às 21h, o cantor e compositor baiano Baco Exu do Blues, promovendo seu álbum QVVJFA. Ingressos, entre R$ 60,00 e R$ 300,00, no Sympla.

Concedido a partir do questionamento 'Quantas vezes você já foi amado?', o mais recente álbum do artista reflete sobre a forma de receber e dar afeto de um homem preto. Em doze faixas, o eu-lírico lembra suas dores e amores em uma avalanche de sentimentos e musicalidade, além de trazer numerosas referências à religiosidade africana. Quem comparecer ao show no Araújo Vianna vai encontrar um Baco Exu do Blues amadurecido, unindo música brasileira e eletrônica para achar um novo caminho na música negra.