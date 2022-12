João Luiz Corrêa & Grupo Campeirismo no aniversário do CTG Estância da Azenha

Para comemorar seus 39 anos de trajetória, o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Estância da Azenha (avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 155), de Porto Alegre, está preparando uma grande festa nesta sexta-feira (9). O baile de aniversário, que começará às 21h30min, terá na animação o cantor João Luiz Corrêa & Grupo Campeirismo.

Com mais de 20 anos de carreira, o cantor nativista tem um estilo já consagrado e traz no seu repertório muita milonga, chamamé e vaneira. Ingressos podem ser adquiridos, no valor de R$ 60,00, via Sympla e pela secretaria do CTG (51) 3212-4327 (na parte da tarde). Também é possível comprar as entradas através das invernadas ou pelo WhatsApp (51) 98038-9718.