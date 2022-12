Rosalia Schwark mistura humor e neurociência em espetáculo no Porto Alegre Comedy Club

O Porto Alegre Comedy Club (rua 24 de outubro, 1.454) recebe nesta quarta-feira, às 20h, o espetáculo Eu te Curo com a Neurociência e Humor, de Rosalia Schwark. Ingressos, a partir de R$ 25,00, podem ser adquiridos no Minha Entrada e na bilheteria do local.

Psicóloga e neurocientista, Rosalia quebra mitos da psicologia e autodesenvolvimento, contando histórias que fazem parte do seu cotidiano como terapeuta, mescladas com pesquisas científicas, tudo em um formato de stand up comedy. Utilizando personagens que representam de forma exagerada nosso lado que teme pelo pior (Dona Escassilda), nossa tendência de apontar o erro dos outros (Jeniffer Jéssica JJ) e nossa autocrítica exagerada (Demoniatrix), Rosalia vai desvendando técnicas simples que podem ser usadas no dia a dia para melhorar nossa qualidade de vida e satisfação.