Grupo Borogodó realiza sua 3ª Mostra de Teatro em Porto Alegre

Neste final de semana acontece a 3ª Mostra Pedagógica de Teatro do Grupo Borogodó, reunindo dois espetáculos resultantes de atividades formativas de 2022: a Oficina de Iniciação Teatral e a Oficina de Criação e Montagem Cênica. Serão apresentadas duas montagens dirigidas e orientadas por Gabriel Botelho e Junior Sifuentes, e encenadas por alunos (atores e atrizes) que estiveram em contato com jogos teatrais e exercícios de expressão corporal e vocal durante nove meses de curso. Ambos espetáculos terão sessão única. Os ingressos custam R$ 50,00 e R$ 25,00 e podem ser adquiridos antecipadamente pela plataforma Sympla.

Feliz Ano Novo! ocorre no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835 - Centro Histórico) às 19h deste sábado (3). Trabalhando o gênero comédia, a peça reúne um conjunto de cenas que evocam avassaladores e desiguais elementos históricos e culturais do processo de globalização vivido pelo Brasil dos dias atuais, por meio de personagens e situações irreverentes que se passam na noite de ano novo. O espetáculo busca discutir de que maneira a violência serve não só como recurso representativo, mas como base do domínio discursivo e modus operandi inconsciente da sociedade, revelando as diversas e perversas facetas desta temática em diferentes nichos sociais, como a família, as relações de trabalho e as instituições.

Já Procedimentos para chegar a um comum acordo acontece às 19h de domingo (4) no Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736 - 7º andar da Casa de Cultura Mario Quintana, no Centro Histórico). Os ingressos custam R$ 50,00 e R$ 25,00 e podem ser adquiridos antecipadamente pela plataforma Sympla. O espetáculo é livremente inspirado no texto teatral O Berço do Herói, primeira peça de Dias Gomes censurada pela ditadura civil militar brasileira e também roteiro da novela Roque Santeiro, sucesso televisivo dos anos 1980. Segundo o material de divulgação, a encenação surge para reafirmar a atualidade da obra do autor baiano, traçando paralelos e pontes de conexão históricas do cenário contemporâneo globalizado com momentos geopolíticos pós-segunda guerra mundial.