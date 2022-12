Clube da Luta é tema de debate no Instituto Ling nesta terça

ou na bilheteria do espaço cultural. Clássico cult do cinema e da literatura, Clube da Luta é tema de debate no terceiro e último encontro do ano do projeto Adaptação – Entre a Literatura e o Cinema. Nesta edição, que acontece no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) nesta terça-feira (6), o escritor Pedro Gonzaga e o jornalista Roger Lerina vão abordar o romance de 1996, que foi adaptado para o cinema em 1999 e se transformou em filme de culto. O encontro acontece às 19h30min e tem ingressos a R$ 30,00, no site ou na bilheteria do espaço cultural.

Dois nomes proeminentes na cultura do estado trazem como norte da discussão as semelhanças e diferenças que aproximam e afastam uma obra da outra, analisando as diferentes formas de narrativa que constroem as peças. Doutor em literatura pela Ufrgs, com diversas publicações em poesia e prosa, Pedro Gonzaga é cronista dos jornais Zero Hora e O Estado de S. Paulo. Roger Lerina é jornalista cultural, integrante da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) e atua como repórter e crítico de cinema no Canal Brasil.

Para uma melhor experiência dos participantes, é recomendado que o público leia o livro, à venda no site da Amazon, e/ou assista ao filme, disponível para assinantes da HBO Max, Star+, Amazon Prime Video e do Telecine.