Sucesso do pop nacional, Iza se apresenta pela primeira vez no Auditório Araújo Vianna

Uma das cantoras de maior destaque no pop brasileiro, Iza desembarca em Porto Alegre para seu primeiro show no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) neste sábado, às 21h. Ingressos, a partir de R$ 75,00, disponíveis no Sympla.

O repertório da apresentação é formado pelas músicas já conhecidas na voz da cantora como Pesadão, Ginga e Dona de Mim, que fazem parte do primeiro álbum. Iza canta também singles lançados mais recentemente, como Brisa, Meu Talismã e Evapora, além de Gueto, Sem Filtro e Fé. Os singles Mole, Mó Paz e Droga, que fazem parte do recém-lançado projeto Três, e cantados pela primeira vez ao vivo no Rock in Rio, também farão parte do repertório.

No palco, Iza é acompanhada por oito bailarinos e canta à frente de um telão com imagens de todos os clipes já lançados, em sincronia com as músicas. Os músicos que tocam ao lado da cantora são o DJ Alex Favilla, Bruno Costa (guitarra), Thiago Oliveira (teclado), Cleverson Silva (bateria), o trio de sopro Jorge Continentino, Sergio de Jesus e Gesiel Nascimento, e os backing vocals Murilo Santos, Leticia Pedroza e Leo Baptista.