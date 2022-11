Cantora Ana Gabriela apresenta faixas de seu primeiro álbum em show no Agulha

Expoente da nova MPB, a cantora, compositora e instrumentista Ana Gabriela, traz a turnê Ana pela primeira vez a Porto Alegre, para show no Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300) nesta quinta-feira, às 21h. O show de abertura será da cantora e compositora mineira Jalile. Ingressos, em segundo lote, a partir de R$ 60,00 no Sympla.

Após singles e EPs, em 2020, a cantora lançou, pela gravadora Deck, seu álbum de estreia Ana, que traz no repertório sucessos como X, Não Te Largo, Não Te Troco (ao lado de Melim) e Acho que Te Amo. Lançado na véspera da pandemia, somente agora a artista apresenta seu trabalho ao vivo pelo Brasil. Além das músicas do álbum, seus últimos singles Degradê e No Escuro, em parceria com o duo Anavitória, estarão no repertório do show. Munida de voz e violão, Ana apresentará a potência artística e representatividade que firmam seu nome e estilo na nova geração da MPB.