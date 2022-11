Biblioteca Pública recebe exposição em homenagem a Marcel Proust

A partir desta quinta-feira, Porto Alegre vai sediar a mais importante exposição do País em homenagem ao escritor francês Marcel Proust. Promoção conjunta da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) e da Associação de Amigos da Biblioteca Pública do Estado, a mostra Caminhos de Proust - Cem anos depois marca o centenário de falecimento do autor e faz uso da tecnologia contemporânea para expressar, de forma clara e acessível, a riqueza da literatura. A mostra, que terá entrada franca, estará na Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190) de segundas a sextas-feiras, das 10h às 18h, e nos sábados, das 10h às 17h.

Com curadoria de Gilberto Schwartsmann, a mostra reúne primeiras edições e exemplares raros da obra do escritor, em um total de mais de 200 itens. Entre os itens, estará a primeira tradução da obra de Proust no Brasil, que foi realizada em Porto Alegre, por Mario Quintana, em 1948. Quintana traduziu os quatro primeiros volumes de À la Recherche du Temps Perdu, por iniciativa da Editora Globo - obra que, em português, virou Em busca do tempo perdido. Uma grande linha do tempo perpassa a exposição, vindo desde a Guerra Franco- Prussiana e passando pelo Caso Dreyfus, a Comuna de Paris e a Primeira Guerra Mundial, oferecendo uma contextualização histórica, política e sócio-cultural do tempo em que Proust viveu.

As crianças serão contempladas com uma sala especial, na qual o próprio Proust, através de uma animação, irá falar sobre o valor e a importância da leitura na infância. O Salão Mourisco da Biblioteca Pública trará aos visitantes a oportunidade de ouvir textos de Proust, na voz de Zé Adão Barbosa. Além disso, Caminhos de Proust - Cem anos depois contará com um amplo projeto educativo, incluindo oficinas, debates e mesas redondas - essas últimas, programadas para os dias 7, 8 e 9 de dezembro, sob a coordenação da professora Maria Luiza Berwanger da Silva.