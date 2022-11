Cinemateca Paulo Amorim recebe ciclo em homenagem ao ator Rafael Sieg

A Cinemateca Paulo Amorim, instituição da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, apresenta o ciclo Quatro filmes com Rafa Sieg, em parceria com o Santa Maria Vídeo Cinema. Sieg será o homenageado do festival, que neste ano completa 20 anos de atividade e é uma das principais mostras de cinema do interior do Estado. A programação acontece na Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736), de quarta-feira (30) a sexta-feira (2), sempre às 19h30min, com entrada franca.

Com atuações em cinema e televisão, Rafa Sieg é um rosto frequente nas produções gaúchas. O ciclo desta semana terá quatro produções gaúchas recentes, com interpretações bem diversas do ator: os longas Disforia (2017), de Lucas Cassales, e A última estrada da praia (2011), de Fabiano de Souza; e os curtas Cortejo Negro (2007), de Pablo Müller, e Espelho hexagonal (2013), de Mauricio Canterle.

Rafael Sieg é natural de Panambi e se formou em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Desde 2008 mora no Rio de Janeiro, onde já atuou em novelas e séries como Se eu fechar os olhos agora, Avenida Brasil, Além do Horizonte e na recente Pantanal. Também tem no currículo duas dezenas de títulos rodados no Rio Grande do Sul, sendo que sua estreia no cinema foi com o longa Manhã Transfigurada (2008), de Sérgio Assis Brasil. Entre outros longas, ainda atuou em Raia 4, Simonal, Las Ineses e Alaska.

PROGRAMAÇÃO DO CICLO 'QUATRO FILMES COM RAFA SIEG'

Sessão: Dia 30 (quarta), às 19h30min, na Sala Norberto Lubisco

DISFORIA (Brasil, 2019, 97min). Direção de Lucas Cassales, com Rafael Sieg e Isabella Lima. Lança Filmes, 14 anos. Suspense.

Sinopse: Depois de um tempo afastado da profissão por conta de um trauma pessoal, o psicólogo Dário volta a atender seus pacientes. A primeira pessoa que entra em sua agenda é Sofia, de 9 anos, uma criança que desperta sentimentos curiosos e um tanto conflitantes.

Sessão: Dia 01 (quinta), às 19h30min, na Sala Eduardo Hirtz – sessão com a presença de Rafael Sieg, para bate-papo com o público

CORTEJO NEGRO (Brasil, 2007, 14min). Curta-metragem de Diego Müller, com Rafael Sieg, Leonardo Machado, Fernanda Carvalho Leite. 12 anos. Sinopse: Amado é um homem simples que vive com a família em uma comunidade rural pobre e isolada. Depois de flagrar a traição da mulher, ele é assassinado pelo amante dela e passa a vagar no purgatório cheio de dúvidas, em busca de explicações.

ESPELHO HEXAGONAL (Brasil, 2014, 24min). Curta-metragem de Maurício Canterle, com Rafael Sieg, Maurício Schneider, Luiz Carlos Grassi. 12 anos. Sinopse: A trama é uma experiência atemporal, uma viagem sonora e visual através das confusas projeções da mente do protagonista Caio. Ele está sem rumo, flerta com o suicídio e precisa de ajuda para reconstruir sua própria existência.

Sessão: Dia 02 (sexta), às 19h30min, na Sala Norberto Lubisco

A ÚLTIMA ESTRADA DA PRAIA (Brasil, 2011, 93min). Direção de Fabiano de Souza, com Rafael Sieg, Marcelo Adams, Miriã Possani, Marcos Contreras. Okna Produções, 16 anos. Drama.

Sinopse: Três amigos fazem uma viagem pelo litoral gaúcho e dão carona para um homem estranho. Juntos, eles vivem experiências singulares. O filme é inspirado no livro “O Louco do Cati”, do escritor gaúcho Dyonelio Machado.