Coral Viva La Vida encerra temporada 2022 do Música na UFCSPA

O espetáculo Canções de Amor, do Coral Viva La Vida, é atração desta quarta-feira (30), às 20h, no Teatro Moacyr Scliar da UFCSPA (rua Sarmento Leite, 245). O grupo encerra a temporada de 2022 do projeto Música na UFCSPA, com entrada franca.

O repertório inclui canções que abordam as diferentes formas de manifestação do amor: o romântico, o apaixonado, a fraternidade entre os homens, a preocupação com o mundo e o meio ambiente e a valorização da diversidade e da pluralidade, entre outros. A apresentação inclui explicações didáticas e demonstrações de percussão vocal.

Com 38 integrantes, o grupo Viva La Vida carrega um repertório de música popular brasileira, gaúcha e internacional, com diversos arranjos inéditos. A direção musical, regência e arranjos são de Eduardo Alves, e preparação vocal é de Cíntia de los Santos Alves.