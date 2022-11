Adufrgs Sindical promove debate e show em alusão ao Novembro Negro

A Adufrgs Sindical promove, no começo desta semana, atividades relativas ao Novembro Negro. Na terça-feira (29), o Auditório da Adufrgs-Sindical (Rua Barão do Amazonas, 1.581) recebe, às 19h, o debate No Brasil, lugar de negro e negra realmente é onde quiser?, com entrada franca.

Na ocasião, os debatedores Paulo Brum (Arquiteto), André Chaves (Advogado e Procurador), Volnei Tavares (Médico), Sandra de Deus (Jornalista), Mariana Sato (Farmacêutica-Bioquímica) e Isis Garcia (Secretária de Combate ao Racismo CUT/RS) refletem a respeito do racismo estrutural e do lugar do negro na sociedade.

Na quarta-feira (30), acontece o show de Richard Serraria, cantor, compositor e poeta brasileiro, em performance que mistura poesia com o grave tambor negro gaúcho, que faz parte do seu projeto artístico Sopaporki. Além disso, Luana Teles, graduada em Gastronomia e com mestrado em nutrição, promove uma experiência gastronômica com o Panelafro.