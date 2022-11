Roberto Haag estreia novo show no Café Fon Fon

O músico gaúcho Roberto Haag estreia seu novo show Cantador nesta sexta-feira, dia 25, às 21h, no Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22). O cantor cantará músicas autorais, juntamente de clássicos da MPB em apresentação que terá couvert artístico de R$ 50,00.

Com Haag, estarão presentes também Michel Dorfman no piano e o cantor e compositor Márcio Celli, como convidado especial da noite. No show, o público poderá ouvir a voz de Marcelo ecoar clássicos de Caetano, Chico, Dorival Caymmi, Tom Jobim, Fátima Guedes e Tito Madi. O nome do show é inspirado na canção O Cantador (Dori Caymmi/ Nelson Motta).

Sendo um dos nomes mais crescentes da cena da MPB, Marcelo nasceu em Porto Alegre e viveu no Rio de 1976 a 2004, onde teve maior contato com bambas da MPB, que mais tarde influenciariam o seu trabalho. O primeiro disco do artista, Canto da Noite, foi lançado em 2018