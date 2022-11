Terceira edição do Porto Alegre Noir Pocket acontece nesta sexta

A terceira edição do Porto Alegre Noir Pocket acontece na Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736) nesta sexta-feira (25), às 19h. O evento terá roda de conversa sobre literatura policial e cinema noir, com entrada franca.

A edição deste ano busca destacar a vertente nacional do gênero que surgiu no início do século XX. Com o tema De Sherlock a Lupin – A Era Clássica do Crime por Vozes Brasileiras, a programação traz um bate-papo com autores brasileiros como A.Z. Cordenonsi, Rafael Scavone e Simone Saueressig. Para fechar o evento, a banda Strange Religion fará uma apresentação acústica.

Dedicado à literatura policial e ao cinema de inspiração noir, o Porto Alegre Noir tem por objetivo reverenciar um dos gêneros de literatura e cinema mais cultuados por fãs e admiradores de todas as idades.