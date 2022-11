Cantora baiana Josyara faz show gratuito no Instituto Ling

O Instituto Ling (R. João Caetano, 440) vira palco para a cantora baiana Josyara neste sábado (26), às 19h. A artista desembarca em Porto Alegre para fazer um show gratuito para o público gaúcho em formato de voz e violão. A entrada franca ocorre mediante inscrição prévia, que deve ser feita na recepção ou no site do local a partir desta quinta, dia 14, às 11h.

A cantora, compositora e violonista vai apresentar ao público as canções de seu mais recente álbum, ÀdeusdarÁ, lançado em 2022, além das composições do seu primeiro álbum, Mansa Fúria, de 2018. Nascida em Juazeiro, no interior da Bahia, a artista carrega no seu trabalho um olhar sensível e atento ao seu cotidiano e à sua história, embalado por um violão potente e percussivo.

Indicada para o prêmio de Melhor Disco do Ano pela Associação Paulista dos Críticos de Artes e Revelação do Ano no Prêmio Multishow por Mansa Fúria, a cantora vem marcando presença em variados festivais de música por todo o País.