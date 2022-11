Luiz Mauricio Azevedo comemora 25 anos de carreira com série de iniciativas

O escritor, editor e crítico literário Luiz Mauricio Azevedo completa 25 anos de carreira em 2023. Para comemorar a data, foi programada uma série de iniciativas que objetivam exaltar a intensa produção do artista. Entre relançamentos de edições esgotadas, lançamentos de inéditos e sessões de autógrafos por várias cidades de norte a sul do Brasil, o escritor busca celebrar o um quarto de século de carreira. Em Porto Alegre, haverá a sessão de autógrafos de Afromarxismo: fragmentos de uma teoria literária prática, em 15 de dezembro, em local ainda a definir.

Entre as reedições especiais, retornam ao mercado, através da editora Figura de Linguagem, de Porto Alegre, os anteriormente esgotados: Os mortos (poesia); Pequeno espólio do mal (indicado aos prêmios Açorianos e Odisseia Literária, na categoria Narrativa Longa); Precário (contos); Os idiotas (novela); Em todo caso (novela); e A manipulação das ostras (indicado ao prêmio Açorianos na Categoria Narrativa Longa). Novidades também estarão presentes nas comemorações com o lançamento dos inéditos A sociedade da cor: Brasil, país da democracia racial? (infanto-juvenil), pela paulistana Editora da Cultura. E Afromarxismo: fragmentos de uma teoria literária prática (crítica literária), pela gaúcha Editora Sulina.

Vencedor do Prêmio Açorianos 2021, Luiz é professor, crítico literário, editor e Doutor em Teoria e História Literária, pela UNICAMP. Seus textos sobre literatura já apareceram nas revistas Elle, Aplauso, Cult, TAG, Blau; e nos jornais Agora, Folha de S.Paulo, Zero Hora e Correio do Povo.