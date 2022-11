Instituto Cultural promove clube de leitura na próxima sexta-feira

O Instituto Cultural Norte-americano lança o Clube de Leitura. Intitulado Taverna Cultural, o encontro terá como mediadoras Aline Aver Vanin e Julia Lourenço e ocorre na próxima sexta-feira (25), das 17h30 às 19h, na Livraria Taverna, em Porto Alegre (rua dos Andradas, 736, Centro Histórico). As inscrições gratuitas no Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/clube-de-leitura-taverna-cultural-americanah/1745529).

O projeto é coordenado pela conselheira e presidente do Comitê de Cinema e Literatura do Cultural, Elaine Indrusiak. O projeto consiste em uma série de encontros mediados por um especialista que provocará debates acerca de obras literárias, autores e temas que tenham vínculo com os Estados Unidos.

Aline Aver Vanin é doutora em Linguística e professora do Departamento de Educação e Humanidades da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É professora convidada do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Santa Cruz do Sul. Integra o Grupo de Estudos Afro-Brasileiros e o Programa de Extensão "Sankofa: movimentos para uma educação antirracista".

Julia Lourenço, acadêmica do curso de Farmácia na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, elenco fixo do podcast PretoPod, atuante no combate ao racismo, membro desde 2018 da comissão de hetero identificação de cotas raciais, integrante do programa de extensão Sankofa, primeira conselheira discente negra do conselho universitário