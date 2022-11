Sala Redenção recebe V Mostra SESC de Cinema

Produções audiovisuais gaúchas ganham espaço na Sala Redenção (Av. Paulo Gama, 110) entre os dias 22 de novembro e 1 de dezembro. As exibições têm entrada franca e acontecem de segunda a sexta-feira, às 16h e às 19h.

As produções serão divididas em seis sessões e fazem parte do panorama do Panorama Estadual da V Mostra SESC de Cinema, que busca contribuir com a difusão do cinema brasileiro independente.

Confira abaixo a programação:

SESSÃO 1

22 de novembro | terça-feira | 16h

1 de dezembro | quinta-feira | 19h

SELFIE

(dir. Alex Sernambi | Porto Alegre | 2021 | 14 min)

Inspirado no silêncio da obra de Edward Hopper, SELFIE é uma animação naif de colagens em 2D que conta a história de uma fotógrafa diletante que troca a solidão do campo pelo voyeurismo na cidade. Observando mulheres na mesma condição acaba se encontrando na sua própria solitude.

+

MARIA

(dir. Guilherme de Carli | Porto Alegre | 2021 | 8min)

"Maria" é um sincero e emocionante pedido de desculpas. A partir de imagens de arquivo pessoal e através de diferentes intervalos espaciais e temporais, o filme apresenta uma relação entre uma avó e seu neto. A reflexão parte do ponto de vista do neto que, passados mais de vinte anos da data da gravação, revê as imagens e não se reconhece. É esse neto que, nos dias de hoje e em primeira pessoa, narra um pensamento em relação ao comportamento humano e promove um olhar sensível à maturidade e à sabedoria adquiridas ao longo da vida.

+

MBY' Á MHENDU – O SOM DO ESPÍRITO GUARANI

(dir. Gerson Karay | Porto Alegre | 2021 | 18min)

Documentário sobre o universo musical Mbyá Guarani, etnia do Sul do Brasil. O filme explora as sonoridades e reflexões sobre religiosidade, política e meio ambiente que estão presentes nas músicas dos Mbyá e percorre três territórios Mbyá no Rio Grande do Sul para conversar e gravar com sábios musicistas Guarani.

+

SEMENTES DA RETOMADA

(dir. Marcelo Curia | Porto Alegre | 2021 | 52min)

O documentário musical apresenta a união entre o Coral Araí Ovy e o Conjunto Musical La Digna Rabia na produção de um EP. O diálogo intercultural entre as diferentes sonoridades resgata o patrimônio cultural guarani em sintonia com a mestiçagem sonora que marca a cena musical atual.

SESSÃO 2

22 de novembro | terça-feira | 19h

23 de novembro | quarta-feira | 16h

CONSTRUÇÃO

(dir. Leonardo da Rosa | Pelotas | 2020 | 16min)

Após ser despejada de sua casa, Andreia volta anos depois para a comunidade da Getúlio Vargas com seus filhos Augusto, Gustavo e Bruno. Com a ajuda deles, ela inicia a construção de sua casa própria.

+

MILONGA LEJANA

(dir. Felipe Yurgel e Chico Maximila | Pelotas | 2021 | 20min)

Durante o período ditatorial na América Latina, no extremo sul do Brasil um exilado político uruguaio espera a hora certa de voltar ao seu país e encontrar seus amores. Um rádio, o mate e cartas recebidas por intermédio de seus companheiros o acompanham enquanto encara as consequências de seus ideais.

+

CASA DE RIO

(dir. Luiz Cassol | Porto Alegre | 2021 | 19min)

Ney, por que fizeste essa casa aqui? Jorge, retorna à casa de infância quarenta anos depois, juntamente com Maria Fernanda e Santiago, filha e filho, na busca da resposta que sua mãe Beta fez para o seu pai Ney. A casa está localizada na margem do rio Jaguarão e resguarda relatos de histórias da fronteira Brasil Uruguai. São vivências das águas, da ponte e de outras casas. São resguardos e reminiscências de gerações da família Passos e de artistas que fazem da fronteira seu território de integração.

+

MARIA MULHER

(dir. Daniel Herrera, André Constantin | Caxias do Sul | 2022 | 55min)

Maria Mulher lança luzes à imagem e atenção à voz das mulheres negras, seguindo as marcas identitárias, a presença social-política e as lutas da organização mulheres negras brasileiras, partindo da experiência que iniciou nos anos 80 com Maria Mulher, em Porto Alegre.

SESSÃO 3

23 de novembro | quarta-feira | 19h

25 de novembro | sexta-feira | 16h

SERÁ QUE FICA PRONTO A TEMPO?

(dir. CIRADias | Porto Alegre | 2021 | 40min)

Em uma residência, preparamos um futuro que nos alimente à noite. Fermento e ação. Será que fica pronto a tempo?

+

ESPORAS

(dir. Gustavo da Silva e Helder Machado | Santa Maria | 2021 | 9min)

ESPORAS é um trabalho de videodança que aborda a manutenção das masculinidades no contexto da cultura tradicional gaúcha. Em uma mangueira, dois homens entram em confronto para tentar subjugar um ao outro. Qual dos dois sairá vitorioso?

+

SUBSOLO

(dir. Erica Maradona e Otto Guerra | Porto Alegre | 2020 | 8min)

Três amigos frequentam diariamente a mesma academia em busca de seus ideais de corpos. Apesar de assíduos, convivem com os frustrantes deslizes que acontecem longe das esteiras, fazendo girar as engrenagens de um ciclo interminável.

+

O QUE PODE UM CORPO?

(dir. Victor de Marco e Marcio Picoli | Porto Alegre | 2020 | 14min)

Um bebê nasce, mas não chora. Um corpo grita e não é ouvido. As tintas que escorrem em um futuro prometido, não chegam em uma pessoa com deficiência. Victor faz de si a própria tela em um universo de pintores ausentes.

SESSÃO 4

25 de novembro | sexta-feira | 19h

29 de novembro | terça-feira | 16h

BANDONEANDO – A BUSCA PELOS BANDONEONISTAS NEGROS DA CAMPANHA GAÚCHA

(dir. Diego Muller | Lajeado | 2021 | 105min)

O documentário resgata a importante contribuição de músicos negros para o desenvolvimento do bandoneon na cultura brasileira.

SESSÃO 5

29 de novembro | terça-feira | 19h

30 de novembro | quarta-feira | 16h

AQUELE DA PAIXÃO

(dir. Diego Taffarel e Zé Correa | Santa Cruz do Sul | 2022 | 17min)

E não duvide que um dia eu vire lenda Samba, boêmia e paixão: recortes da vida de um sambista na cidade mais germânica do Rio Grande do Sul.

+

SINAL DE ALERTA: LORY F

(dir. Frederico Restori | Porto Alegre | 2021 | 18min)

Numa poesia beat visual, o filme viaja para o passado de forma lisérgica ao rebobinar o tempo e as imagens de arquivo como fita cassete e VHS, retratando a rebeldia dessa artista ímpar, Lory F, que ocupou seu espaço no rock 'n roll, numa época em que poucas mulheres conseguiam conquistar seu espaço.

+

LETICIA, MONTE BONITO, 04

(dir. Julia Regis | Porto Alegre | 2020 | 19min)

No interior do Rio Grande do Sul, Laís conhece a intensa Letícia, com quem passa uma tarde letárgica de verão.

+

ANTES DO AZUL

(dir. Romy Pocztaruk | Porto Alegre | 2020 | 14min)

O tempo presente parece um tempo distópico, que desafia as antigas noções de existência, da passagem do tempo e da projeção de futuro. Em um cenário de violência, de corpos em evidência e de questionamento dos avanços tecnológicos, Antes do Azul (2019) propõe a imaginação de um tempo e lugar que superam o momento atual, nos lançando em direção a um outro futuro pós-tecnológico. Romy expõe o espectador a um jorro de imagens-pensamento sutilmente narrativas e radicalmente sensoriais, que demonstram a potência da arte em colocar em evidência aquilo que muitas vezes é deixado de lado.

SESSÃO 6

30 de novembro | quarta-feira | 19h

1 de dezembro | quinta-feira | 16h

QUANDO OUSAMOS EXISTIR

(dir. Claudio Nascimento, Marcio Caetano | Pelotas | 2022 | 72min)

O filme revive a intensa luta político-cultural pela liberação e afirmação LGBT, na década de 1970, até as primeiras ações de promoção da cidadania nos anos 80. Em mais de 40 anos do movimento LGBT brasileiro, suas ações confundem-se com as mudanças da democracia no país.

+

CRIATURA

(dir. Otto Guerra | Porto Alegre | 2021 | 8min)

Depois de perder seu cãozinho de estimação, Bruno recebe a visita de uma criatura que virá a ser seu grande parceiro de aventuras. Zumbata é um enorme ciclope amarelo fruto da fértil imaginação do menino. Juntos descobrem que a vida real não basta.